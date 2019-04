Kuidas internetist teadlikult autot osta?

Kas müüja on eraisik või ettevõtja

Tarbijate kaebustest jääb sageli silma, et netist leitud auto ostmisel keskendutakse eelkõige hinnale ning taustauuringu tegemine nii auto kui müüja osas jäetakse tagaplaanile.

Autot saab osta nii eraisikute, autokaupluste, vahendajate, oksjonite kui ka erinevate internetiplatvormide kaudu. Internetist ostmine on küll kõige mugavaim ja soodsam, kuid automüüja näol võib tegu olla ka petturiga. Näiteks on internetis kõige lihtsam auto seisukorra kohta valeandmeid esitada. Paraku Euroopas puudub ühtne autoregister, sõiduki ajaloo leiab vaid asukohamaa registrist, mis on harilikult vaid kohalikus keeles ja tarbijaile ebamugav.

Eraisikult ostes ei laiene tarbijakaitsereeglid, sest tegemist ei ole kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud lepinguga, vaid kahe eraisiku vahelise tehinguga, millesse tarbijakaitse ei saa sekkuda. Kuigi eraisikult ostes võib saada auto odavama hinnaga, on ettevaatlikkuse mõttes kindlam tehinguid sõlmida automüügifirmadega, kus kehtivad kindlad reeglid müüja vastutuse kohta.

Vahendajalt ostes tuleb enne kindlaks teha, kas tal on volitused auto edasimüügiks, kuidas jaguneb vastutus võimalike probleemide korral vahendaja ja müüja vahel ning kas vahendaja müüb sõidukit edasi juriidilise või eraisikuna.

Veendu auto tegelikus seisukorras

On juhtunud, et internetis väljavalitud auto eest on raha kogu ulatuses müüjale üle kantud, kuid autot kätte saades ilmneb, et auto vajab põhjalikku remonti või on üldse kasutuskõlbmatu. Internetitehingu lihtsus ei tohiks üle kaaluda seda, et auto saadetakse ostjale ilma ostja ülevaatuse või proovisõiduta. Näiteks on juhtunud, et teise riiki autole järele saadetud transpordifirma esindajal ei õnnestu ostetud autot isegi käivitada või soovitakse üle anda autot, mis ei vasta sugugi netis kirjeldatule.

Kuigi ka autode ostmisel interneti vahendusel kehtib tarbijatel Euroopa Liidu piires õigus 14-päeva jooksul kaubast loobuda ning see müüjale sobimatuse korral tagastada, tuleb tunnistada, et praktiliselt võib see osutuda väga raskeks. Seetõttu ei soovita sellele õigusele lootma jääda.

Veendu automüüja usaldusväärsuses

Enne internetist auto ostmist loe koduleheküljel läbi kõik ostutingimused, garantiid puudutav teave. Seejuure kontrolli kas müüja kohta esitatud kontaktandmed on tõesed, st kas antud e-posti aadressile vastatakse, telefoninumbrid kehtivad jne. Kindlasti ei tasu maksta kogu auto eest nõutavat summat ette. Kui võimalik, tuleks kasutada sellist maksesüsteemi, kus raha kantakse müüjale üle alles pärast auto ostjani jõudmist. Võrdle samasuguste autode hindu ametlikel autoturgudel, sest pakkumised, mis tunduvad liiga head, et olla tõsi, on reeglina pettused.

Sõlmi kindlasti leping

Jälgi, et autoga oleksid kaasas kõik dokumendid. Ära mine lubaduste õnge, et dokumendid saadetakse hiljem. Auto Eestis registreerimiseks tuleb Maanteeametile esitada sõiduki dokumendid ja ostu-müügileping.