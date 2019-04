Meremäe kooli õpilased käisid Londonit kaemas

Idee sai alguse inglise keele õpetajalt Fee Tammelt, kes juba sügisel plaanis reisi ja sügisel said ära ostetud ka lennupiletid, kirjutab reisil osalenud Meremäe kooli õpetaja Evi Kambrimäe.

Õpilased tegutsesid reisi jaoks raha kogumiseks õpilasfirmades, korraldasid käsitöö- ja kodundusõpetaja Sigre Andresoni juhtimisel heategevuskohviku ja tehtud sai õpilaste poolt ka heategevuskontsert, kus koguti üle 350 euro reisi toetuseks. Veel saadi toetust ansambli 5Miinust heategevusliku kontserdi tuludest ja headelt annetajatelt.

Paljudel lastel oli see esimene lennureis, nii et ärevus lennu eel oli suur. Pärast väikest puhkust hotellis läksime kohtuma Londonis elava eestlannast muusiku Anna-Liisa Antveidiga, kes tutvustas meile rokiklubi, kust tema muusikutee sai alguse ja kus on aset leidnud paljude kuulsate rokkansamblite esimesed kontserdid. Seal ta rääkis endast ja eestlaste kogukonnast, kes Londonis omavahel suhtlevad ja tähtpäevi koos peavad.

Hiljem jalutasime mööda Camdeni linnaosa, mis on Londoni üks vanimaid ja omanäolisemaid. Anna-Liisa juhtimisel käisime ära Camdeni turul, mis suuresti erineb meie omast ning kus sai maitsta kohalikku toitu, mida sealsamas tehti. Õpilastele meeldis enim reivipood, kus müüdi neoonvärvides riideid ning mängis vali muusika. Tänaval kõndides tabas meid rahesadu, mis muutus lörtsiks ega tahtnudki lõppeda. Olime peaaegu läbimärjad ja halvas mõttes üllatunud, et Inglismaa meid selliselt vastu võtab. Oli ju ümberringi kõik roheline, õitsesid kirsi-,pirni- ja ploomipuud, magnooliad, nartsissid, tulbid.

Meremäe kooli õpilaste reis Londonisse. Dublin Castle'i pubi ja kontserdipaik, mille sage külaline oli näiteks Amy Winehouse. FOTO: Evi Kambrimäe

Õnneks ei jäänud lastest keegi haigeks ja järgmisel päeval olid kõik rõõmsalt valmis linnatuuri jätkama. Esmalt astusime sisse poodi, kus müüdi kvaliteetset talukaupa ja kust sai osta ka firma La Fromagerie juustu. Juustuvalmistamisest ja firma ajaloost rääkis meile Max, kes oli antud tööga tegelnud mõnda aega. Saime teada, et juustu tehakse lehma-, lamba- ja kitsepiimast, kusjuures kitsepiimajuust on kõige kallim. Maitsesime juustu ning ostsime ka kaasa. Meile tehti ka väike juustuvalik kaasavõtmiseks, et proovida eri maitseid.

Jätkasime linnatuuri Buckinghami Palee suunas, lootusega näha ehk kuningannatki, kuid silmasime hoonest väljumas vaid kaunites kleitides ja kübarates teisi daame, samuti nägime vahtkonnavahetust. Käidud sai ka loodus- ja teadusmuuseumis ning Big Beni vaatamas, kuigi maailmakuulus kell on juba mõnda aega remondis.

Reedel oli laste jaoks üks suurimaid vaatamisväärsusi kõrghoones paiknev Sky Garden, kuhu viis meid hea tuttav, muusikaõpetaja Ruth Gross. Kõrghoone rõdult avanes suurepärane vaade Londoni linnale, võis nautida eri aegadest ja stiilidest pärit hoonete kooskõla.