Galerii: sõnameistrite mõõduvõtmisel nauditi vahedat huumorit

Vana-Koiola rahvamaja ja pikaaegne Laheda valla kultuurijuht Andres Määr, kes aastaid Põlvamaal seda üritust vedanud, selgitas, et sõnameistrit selle sündmuse kontekstis on valdavalt humoristid ja estraadikunstnikud. „Kui vanasti olid peoõhtud, siis ikka esineti humoorikate vahepaladega peoõhtutel. Eesti ajal on see natuke varju jäänud žanr. Nui neljaks on tehtud ka žanripäeva, kuigi tegijad on jäänud järjest vähemaks, kuid ettevõtmine võiks innustada asjaga jätkama ning kutsuks rahvast tagasi, võibolla ka uusi algatusi tegema.“