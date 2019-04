Politseinikud aitasid avalikku käimlasse luku taha jäänud mehe vabadusse

«Enamasti on ikka nii, et kui on häda, tuleb kempsu minna. Suuremgi mõttetera sellest aga on, et kui häda tehtud, ei pruugi kergendustunnet siiski tulla, sest häda võib omakorda tekkida ka kempsust välja pääsemisega – jah, selline päriseluline põgenemistuba,» kirjutab Lõuna prefektuur oma Facebooki-lehel.