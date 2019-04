Kõige eestilikuma sõna rahvahääletuse võitis “sõnajalaõis”

Kõige eestilikuma sõna konkursi tulemus kuulutati täna välja saates “Hommik Anuga”. Ansambel Supernova ja Ivo Linna esitasid loo “Sõnajalaõis”, mis sõnavõistlusest inspireerituna sai sõnad Aapo Ilveselt. Lugu on seatud tuntud pala “Suur loterii” viisile, mille autor on Rainer Michelson, originaalpala sõnade autor on Urmas Jaarman.