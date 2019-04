Põlvas näitasid oma täpset kätt ja silma Eesti parimad laskurid

Elva mees Reijo Virolainen võitis harjutuses 60 lasku õhupüstolist. Esimest korda tuli ta karikavõitjaks 1995. aastal. Selles harjutuses on ta olnud parim 12 korda ja võitnud ka kolmel kortal rändkarika.

Viljandi laskurklubi võistleja Kairi Heinsoo võitis «Parima püstoli» eriauhinna. Heinsoo on võitnud 30 + 30 spordipüstoli harjutuse 12 korda ja on neljakordne rändkarika omanik.

Põlva laskespordiklubi liige Aivar Kuhi võitis harjutuses 60 lasku lamades, seekord tulemusega 591 silma. Esimest korda võitis ta 1980. aastal ja rändkarikas on tal 1999. aastast.

«Lisaks ilusatele tulemustele oli väga hea meel näha Eesti parimaid laskureid osalemas kõige pikema traditsiooniga võistlusel. Just nemad on relvakultuuri arendamisel noortele suurepäraseks eeskujuks,» tunnustas osalejaid peakohtunik, karikavõistluste järjepidevuse hoidja Anne Vasarik. «Laskmine on hea spordiala vaimujõu arendamiseks, nõuab distsipliini, keskendumist, tähelepanu, füüsilist vastupidavust ja täpsust,» nentis ta.