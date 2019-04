Väikestes apteekides kaitsesüste teha ei saa

Põlva-, Valga- ja Võrumaal apteekides ei saa ennast vaktsineerida lasta, kuna puuduvad vastavad ruumid. Eesti apteekide ühenduse juhatuse liige Kristiina Sepp selgitas, et Kagu-Eesti apteegid on väikesed ja müügisaalis kaitsesüste teha ei saa. Selleks peab olema eraldi nõustamisruum. «Kui see mõnda apteeki lisandub, teeme kõik, et soovijad seal ka vaktsineerida saaksid,» lisas Sepp.