Miks EMOs alati abi ei saa?

Vestlustest haiglate esindajate ning teiste osapooltega selgub, et abivõimaluste suurendamiseks lootust ei paista. Põlva haigla tegevdirektor Koit Jostov ütles, et kirurgi ööpäevaringne valve kaotati mullu raviasutuses peamiselt kahel põhjusel. «Esimene on kirurgide puudus. Teine on sellest tulenev ülikooli kliinikumi soov, et Põlvas ei pea ööpäevaringset kirurgivalvet olema.»