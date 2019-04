Kütid lasid rekordilise hulga metskitsi ja punahirvi

Võrreldes paari viimase aastaga saavutas tänavu rekordtaseme metskitsede ning punahirvede küttimine, teatas keskkonnaagentuuri pressiesindaja. Samas põtru kütiti 7163, mis on viimase kolme aasta väikseim arv.

"Möödunud jahihooaja statistika võrdluses eelmiste hooaegadega võib olulisemate muutustena välja tuua rekordtaseme saavutanud metskitsede ja punahirvede küttimise, ütles keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala. "Mõlema liigi küttimismahtude suurenemine on seotud nende liikide arvukuse suurenemisega eelnevatel aastatel ning vajadusega arvukuse tõusu jätkumist oluliselt piirata."

Eelnenud jahihooaegadega võrreldes märksa tagasihoidlikum oli suurulukitest huntide ja metssigade küttimine. Agentuuri eluslooduse juhtivspetsialist Rauno Veeroja, märkis, et kui ülemöödunud jahihooajal kütiti Eestis kokku 104 hunti, siis möödunud jahihooajal vaid 67. Ta lisas, et hundi küttimismahtude langetamine on tingitud arvukuse langusest, mida saab seostada huntide seas laialdaselt levinud kärntõve tõttu oluliselt langenud juurdekasvu näitajatega, aga ka küttimise negatiivsete mõjudega.