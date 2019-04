Koikkülas lammutatakse vana kuivatit

Peale lammutustöid on kavas hooldamata ja räämas ala heakorrastada. Koikkülas lammutatakse projekti raames vana varisemisohtlik kuivatihoone, mille ligipääs on piiramata ning mis on seega inimestele ohtlikuks muutunud. Mõlema objekti lammutamisest tekkinud ja käideldud jäätmeid on kavas kasutada kolmanda projekti juures ehk Vilaski raketišahtide likvideerimisel.