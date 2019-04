Kaitseliitlased hõivavad Põlva keskväljaku

Veteranipäeva tähistamise vabatahtlikest kaitseliitlastest viieliikmelise korraldustoimkonna eestkõneleja Jaano Mägi sõnul otsustati Põlvamaal veterane austada just nädalavahetusel, et eriilmelistest ettevõtmistest saaks osa võimalikult rohkearvulisem publik. «Veteranipäeva tähistatakse 23. aprillil. Kuna see on tänavu teisipäev, siis usume, et vähemalt Põlvamaal jäänuks paljud potentsiaalsed huvilised pakutavast kõrvale.»