Hindamisele toodi rekordhulk jahitrofeesid

«Trofeede väärtustamine on rahvuskultuuri osa ja jahinduses alati olulisel kohal olnud. Sellega avaldatakse eelkõige austust loodusele,» selgitas Eesti Jahimeeste Seltsi president Margus Puust. «Lisaks sellele, et trofee hindamine annab jahimehele vajalikku informatsioon, on neil teaduslik ning hariduslik eesmärk ‒ nii saame andmeid analüüsides teada milline on Eesti ulukite seisund.»