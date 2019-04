Arved Breidaks: mida teha Valgaga?

Pean tunnistama, et jäin realistliku vastuse leidmisega jänni. Ühendamine võiks muuta linna ja sellega ühinenud endiste valdade valitsemise tsentraliseeritumaks ja teoreetiliselt võiks hõlbustada ka näiteks mingisuguste regionaaltoetuste väljarääkimist. Ent samas tooks see samm vähemalt esialgu kaasa sedavõrd palju uusi pingeid (poliitika on ju pingeline asi!), et kõikvõimalikud lühiajalised jamad kaaluvad üles loodetava pikaajalise kasu. Kasu olemasolu ei saa ju välistada.

Kuni Eesti ja Läti on iseseisvad riigid ega loobu omast Valga-Valka linnaosast naabri kasuks, on piirilinnal pigem kasulikum jätkata jagatud linnana. See loob valikuvõimalusi, mida piirialadel on ikka leidunud. Sest piirilinna suurim probleem pole sugugi selle jagatuses, vaid selles, et kogu piirkond on vaene.