Uno Kaskpeit: uue koalitsiooni teeb tugevaks ühine eesmärk

Läbirääkimised näitasid, et kolmest osalenud parteist ei soovinud ükski Reformierakonnaga ühte paati minna. Reformierakonna pikk võimul olemise aeg on kaasa toonud palju negatiivset. Esiteks VEB fondi rahade kadumine ja tagastamata jätmine, kuigi kohtuotsus nägi ette, et valitsus üheksa kuu jooksul inimestele raha tagastab. Kahjuks viskas reformierakondlasest rahandusminister kohtuotsuse üheksaks kuuks lauasahtlisse ega lasknud läbi mingit kompenseerimist.