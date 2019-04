Enno Tanilas: patuga tuleb iga päev võidelda

Karula Maarja koguduse õpetaja Enno Tanilas tõdeb, et hoolimata aasta vaimuliku tiitlist on temagi kõigest inimene, kes pole kaugeltki täiuslik ja avastab tihti, et on toiminud valesti. Rõõmu teeb talle aga koguduse liikmete arvu kasv ja see, et tänavune paastuaeg on kulgenud talle meelepäraselt.