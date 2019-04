Prügikastist piinatuna leitud kass taastub jõudsalt

Vigastatud kassi leidis veidi vähem kui kaks kuud tagasi valgalanna, kes teavitas loomade varjupaika ja loomakliinikut. Loomaarst Jaan Luht leidis, et loomal oli suus murdunud tokiots, kaelal sügav veritsev haav, samuti haav kõri all ja verevalum silmas. Vasakul esikäpal oli kodarluu kildmurd. Arsti sõnul viitasid haavad, et looma oli torgitud terava esemega, tõenäoliselt puutokiga, tema leidmiskohas ehk prügikastis. Kass viidi pärast operatsioone taastuma Valga loomade varjupaika.