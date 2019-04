Põleng levis ka metsa alla

Kella 14.03 ajal said päästjad teate, et Otepää vallas Kaurutootsi külas süttisid lõkkest kulu ja metsa all kuivad lehed. Kohalik elanik sai tulele ise piiri peale. Päästjad kastsid põlenguala veega üle ja kustutasid ohtliku lõkke.