Lapsed aitasid ise töövihikut kokku seada

«Kuna suurem osa tänaseid seto lapsi ei räägi seto keelt esimese keelena, vajavad nad aktraktiivseid, eduelamusi pakkuvaid ja kaasahaaravaid õppematerjale,» ütles kooli üks eestvedaja Annela Laaneots. «Möödunudkevadine kogemus maailma esimese setokeelse lasteajakirjaga Täheke, mis ilmus samuti kooli vanemate eestvõttel, näitas, et sõnamängud on lastele väga meeltmööda. Nende kaudu õpivad lapsed keelt mängu abil. Sõnamängude töövihik on vajalik nii Setomaal kui väljaspool Setomaad elavatele seto lastele.»