Vendi võib võrrelda nii GPS-seadmete kui politseikoeraga

Sama meelt on Värska kandi piirivalvurid, kes kinnitavad, et vennad Kunstid on neile keskusest eemal olles lisakäed ja –silmad. Piirivalvurid on öelnud, et kui on tarvis kedagi metsast üles otsida või üle kontrolljoone karanud isiku jälgi ajada, siis vennad Kunstid on tallamustri ülesleidmisel sama terava ninaga kui piiriäärsed politseikutsad. Vendadest abipiirivalvurid teavad piirkonda, maastikku, teedevõrgustikku ja kohalikke inimesi kui oma viit sõrme.