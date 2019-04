Antsla koolipoiss pälvis kõrge riikliku preemia

Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand tänas ja tunnustas õpilasi ja juhendajaid ning andis üle riiklikud preemiad. «Õpilaste teadustööde konkurss ja teadusfestival kinnitavad meie laste ja noorte mitmekülgset huvi teadmiste ja teaduse vastu,» ütles Reimand. «Ma väga loodan, et see huvi jääb teisse püsima kogu õpingute ajaks ja juhib nii mõnegi teist teadlase karjääri juurde. Nüüd ja edaspidi palun rääkige oma teadustööst – nii sõpradele-tuttavatele kui kõigile teistele, ka vanaemale. Muide, juba Albert Einsteinile omistatakse mõtet, et sa ei saa millestki aru enne, kui pole seda oma vanaemale ära seletanud.»