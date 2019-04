Metsa- ja maastikupõlengute arv suurenes

«Lõkke tegemisel tuleb ikka ja alati veenduda, et see ei ohusta kedagi: naabreid, pereliikmeid, loodust, loomi, kellegi kodu ja vara,» tuletas päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe meelde. Ta lisas, et suurte kahjudega lõppevaks põlengust piisab vähesest: suitsukonist, tikust, hooletusse jäetud lõkkest, mistõttu on oluline, et igaüks meist oleks lahtise tulega ümber käies ettevaatlik.