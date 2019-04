Kanepi festivalil saab ekselda ka kanepilabürindis

Festivaliprogrammist ei puudu laat, mis toimub laupäeval, 20. juulil Kanepi seltsimaja juures. Laadale oodatakse erinevaid kanepitoodete müüjaid. Töötubade käigus saab näha, mida põnevat kanepitaimest teha saab. Päeval on mõeldud ka pere pisemate peale, nemad saavad lustida lastealal. Festival hõlmab tervet Kanepi valda, toimub põnev nutiorienteerumisvõistlus, mille peaauhind on eriti magus. Esmakordselt on festivali raames võimalik ekselda kanepilabürindis.