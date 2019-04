See oli küll väike samm inimkonnale, kuid suur hüpe Võrumaa juustukultuurile, kui esimesed 113 ketast värskeid Metsavenna raklette suurel reedel Itaalia alpides asuvasse Castelmagno külasse jõudsid, et seal järgneva nelja kuu jooksul kohalike meistrite käe all täiskasvanud juustuks laagerduda.