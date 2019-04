Liitlaste lennukid ja kopterid harjutavad Eesti õhuruumis

Kopterid sooritavad tutvumis- ja treeninglende, sealhulgas ka Tallinna piirkonnas ning aeg-ajalt pimedal ajal. Lennud on pilootidele äärmiselt vajalikud, et tutvuda Eesti õhuruumi ja maastikuga, ning piloodid teevad omalt poolt kõik, et inimeste igapäevaelu võimalikult vähe segada.