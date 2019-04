Hoolimata seadusaktidest ja sihtidest mõjutavad iga asutuse tööd ja nägu nii tema meeskond eesotsas juhiga kui ka olukord, milles tegutseda tuleb. See kehtib ka 2017. aasta lõpus tegevuse lõpetanud Valga maavalitsuse kohta. Kuigi sellenimelist asutust enam pole, on Valgamaa praeguse näo kujundatud suuresti maavalitsuses tegutsenud inimesed ja seal vastu võetud otsused.

Äsja möödus asutuse loomisest sada aastat. 30. märtsil (uue kalendri järgi 12. aprillil) 1917 andis Vene ajutine valitsus välja määruse, millega sätestatakse maanõukogude loomine ja nende valimise kord. Samuti lubas määrus maanõukogul asutada täidesaatvaid organisatsioone. Võib öelda, et just see dokument pani aluse Valga maanõukogu ja maakonnavalitsuse loomisele.