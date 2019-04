Maarius Suviste: absurdistan

Vähe sellest. Enam ei tohi öelda ja kirjutada ema ja isa, vaid tuleb öelda ja kirjutada vanem. Lihtsalt vanem. Sest see on vastuolus kõikvõimsate reeglite ja määrustega, kui inimest (mitte meest ega naist) sildistatakse läbi selle, kes ta on.

Kuna ei ole lõplikult ühisele seisukohale jõutud, kes ikkagi on vanem 1 ja kes on vanem 2, käivad selle üle veel arutelud. Ühed ütlevad, et vanem 1 peaks olema ema, aga samas teised leiavad, et see oleks isade diskrimineerimine, kui neid nimetataks vanem 2-ks. Samas unustatakse, et enam ei tohi öelda naine (ema) ja mees (isa), vaid tuleb öelda inimene.