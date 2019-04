Hummulis väetistesegamist plaaninud Jordaania-Eesti ühisfirma läks pankrotti

Hummulisse plaanis keskust Anfisco Factory OÜ, mis on Jordaania väetisetootja ANFSCO ja AS Dimediumi ühisettevõte. ANFSCO-l on kolm tehast Lähis-Idas ning Hummuli oma pidi Euroopas olema nende esimene. Plaanid paistsid kindlad: kooskõlastused olid olemas, testtootmine käis, firma otsis kaubale tellijaid.