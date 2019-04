Abivalmis härra aitas leida Valgamaalt Viljandimaale eksinud proua

Härra ajas Karksi-Nuias oma argiseid toimetusi, kui silmanurka jäi mööduv daam hallikahuste juuste ja rõkkavpunase mantliga. See kohtumine võinukski silmapilguga piirduda, kui Ilmar ei oleks täheldanud, et daam näib olevat meeltesegaduses. Ta astus prouale ligi, tegi juttu ning sai peagi aru, et kõik ei ole korras. Ilmar helistas hädaabinumbril ja kutsus politsei appi.