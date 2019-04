Piirivalvekoer tabas ebaseaduslikult piiri ületanud vietnamlased

Sündmused said alguse laupäeval, 20. aprilli hommikul kella 10 paiku, kui piirivalve teenistuskoer Felix võttis patrullimise käigus piiriäärsel alal üles värske jälje. Teenistuskoer liikus jälge pidi ühe kohaliku majapidamise lähistele. Maja peremehega suheldes said piirivalvurid lisainfot, et mees olevat mõni hetk tagasi näinud oma maja tagant mööda jooksmas kolme kahtlast isikut.

Teenistuskoera juhtimisel läksid piirivalvurid jälge pidi edasi, kuni pidasid Setomaal Veretinä külas piiriäärsel alal kinni viis vietnamlast. Neist neli on mehed ja üks naine. Seni kogutud tõenditele tuginedes on alust arvata, et nad on ebaseaduslikult Eestisse sisenenud. Kinnipeetud seltskond viidi asjaolude selgitamiseks ja menetlustoiminguteks kordonisse, kus meedikud vaatasid üle ka nende tervisliku seisundi.