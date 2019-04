Mainitud aadressil asub suur ühekorruseline tellishoone, mille uksed on lahti ja aknad katki. Lisaks prügile oli tuld võtnud ka põrand ise. Kes põlengu süütas, esialgu teada ei ole.

«Elektrit majas ei ole, ju on siis keegi pannud midagi põlema,» lausus üks sündmuspaigal viibinud päästja, kes lisas, et hoones on põlenguid olnud korduvalt varemgi.