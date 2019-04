Valga põlengu puhul kahtlustatakse süütamist

Kuu aega tagasi, 22. märtsil leidis Valgas aset kaks põlengut aktiivses kasutuses mitteolevates hoonetes. Kui ühe puhul peab päästeamet tulekahju põhjuseks hooletust, siis teise puhul käib siiani uurimine - on alust kahtlustada süütamist.

Põlengu põhjuste kohta on päästjatel pilt Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Marek Kiige sõnul õige selge. «Seal põles ukseta ahju ees põrand. Ilmselt süütas keegi ahjus tule ja põlengu põhjuseks võib pidada hooletust kütteseadme kasutamisel.

Sestap algatati juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlus. Nagu selgitas prokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius, käsitleb paragrahv, mille alusel uurimist alustati, võõra vara hävitamise katset, kui sellega on tekitatud oluline kahju. «Kuriteos kahtlustatavana ei ole veel kedagi üle kuulatud ja asjaolud on väljaselgitamisel,» kinnitas pressinõunik mõne päeva eest. Näiteks on käimas ekspertiisid, mille tulemuste selgumine võtab aega.