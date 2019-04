Xsander Solbaja võitis EMil pronksi

Noormehe isa ja ühtlasi treener Jan Solbaja kinnitas, et jääb tulemusega rahule. Ta lisas, et täiskasvanute vanuserühmas võistlemine oli hea võimalus võimete arendamiseks.

Tulevikku vaadates on aga peamiseks fookuseks oktoobris Hawaiil peetavad maailmameistrivõistlused. Murekohaks on aga rahastus. «Puhtalt lennupiletid kokku on juba 1600 eurot,» lausus Jan Solbaja.