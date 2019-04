Galerii: Gailiti novelliauhinna võitis Armin Kõomägi

Kõomägi ütles auhinna kättesaamise järel, et tuleb Valka alati väga hea meelega, kuna elas siin väikse lapsena. «Kui mõtlete korraks perekonnanime peale, siis perekonnanimi on Valga- ja Võrumaalt. Siinsamas linnas siinsamas kõrval Köie tänaval elasid minu vanaema ja vanaisa. Vanaema Helgi oli Valga koolis emakeeleõpetaja. Kui otsida, kust minusse selline kirjanikupisik võis tulla, siis arvestades, et kõik mu isad-emad vanaemad-vanaisad on tegelikult insenerid, välja arvatud vanaema Helgi, siis ilmselt võib mõelda, et ilma Helgita ei oleks õnnestunud nii kaaluka kirjandusauhinnani täna välja jõuda.»