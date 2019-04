Koerale visati väidetavalt rotimürki

Koera omanik kirjutas Valgakate Facebooki grupis, et tema arvates on juhtumiga seotud keegi maja kõrval asuvast kortermajast, sest neid häirib aegajalt haukuv koer. Ta tõdes, et koer tõesti haugub vahepeal kasside peale, kuid see ei anna tehtule õigustust. Kotikesse pakitud mürk visati üle aia siis, kui omanik korraks kodust lahkus.