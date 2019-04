Õpilased võtsid vee luubi alla

Krootusel uuriti kodukandi kaevuvett

Põlvamaa Krootuse põhikooli 3. klassi õpilased tegid uurimistöö «H₂O – võta kraanist ja joo!». FOTO: FOTO: Sigrid Mallene

«Kui saime Ökokrati teate veealase uurimistöö konkursi kohta, meenus meile, et tegime eelmisel õppeaastal Tartu Ülikooli Hullu Teadlase uurimistööde konkursile veealase töö,» ütles Kanepi vallas asuva Krootuse kooli õpetaja Sigrid Mallene. «See sobis ka Ökokrati konkursile. Pärast kinnituse saamist, et sama töö võiks pisut kohendatuna konkursil osaleda, panime töö teele.»

Krootuse põhikooli lapsed selgitasid välja, et paljud õpilased, kes varem eelistasid kraaniveele rohkelt suhkrut sisaldavaid mahlasid, limonaade ja pudelivett, leidsid, et kraanivesi on väga hea janukustutaja. Nelja nädala jooksul suurenes laste vee joomine. Selgus, et õpilased jõid päevas keskmiselt liitri vett. Lapsed avastasid, et joodavat vett saab maitsestada, kui lisada sinna piparmünti, sidrunit, laimi, marju, kurgiviile või muud seesugust.

Töö käigus määrasid lapsed ka lähikülade (Karaski, Tuulemäe, Ihamaru, Prangli, Karilatsi, Krootuse) vee pH taseme. Selgus, et see on joomiseks väga hea. Teisisõnu: õpilaste kodude kaevudes on kvaliteetne joogivesi.

Õpilased said teada ka seda, et vesi on väärtuslik maavara, mille säästmiseks tuleks pesta hambaid targalt topsi veega, mitte jätta kraani kogu hambapesu ajaks jooksma.

«Projekt oli edukas ning põnev nii meile kui ka meie vanematele,» kirjutasid lapsed uurimistöös. MAARIUS SUVISTE