Kaido Tamberg: lahkhelisid tekitab konkurents, mitte konkurss

«Ühing on üle vaadanud Teie poolt esitatud materjalid. Detailplaneering on algatatud 18.10.2018 ning tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mis tähendab, et detailplaneeringut menetletakse sisuliselt samaväärselt üldplaneeringuga. Ühtlasi tähendab see oluliselt pikemat kaasamisprotsessi kui tavapärasel detailplaneeringul (PlanS § 142 lg 2). Teie poolt lisatud materjalide hulgas olev eskiis pärineb 25.07.2018. Seega ei saa tegemist olla planeerimisprotsessis koostatud eskiisiga. Materjalide baasil saab järeldada, et avalikustatud on praeguse seisuga ainult planeeringu algatamise otsus. Seega jääb ühingule selgusetuks, mille baasil Te väidate, et praeguses detailplaneeringu faasis ei arvesta Otepää väljakujunenud ruumilist tervikut ja aruteludesse pole piisavalt kaasatud kohalikku kogukonda.»