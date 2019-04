Läti tootjad kinnitasid valmidust pandipakendisüsteemi loomiseks

Mullu augustis kahe riigi valitsuste vahelise komisjonile esitatud ettepanekus tõi keskkonnaminister Siim Kiisler esile, et ühise pandipakendi süsteemi loomiseks võiks teha projekti, mis arendab riikide vahelist koostööd ning pakub välja võimalikud lahendused, kusjuures see võiks olla ühtlasi näidisprojekt pandipakendi süsteemi riigiülesest võimalikkusest Euroopa Liidus.

Kiisler märkis toona, et on probleem, et Eestis süsteem toimib, aga Lätis ei ole veel sellist süsteemi rakendatud, kuigi on planeerimisel. "Seoses järjest ambitsioonikamate jäätmealaste eesmärkidega on oluline koguda kvaliteetseid pakendijäätmeid kõikides riikides," märkis keskkonnaminister augustis.