Ohtlikud pommid ootavad maapõues leidmist

Viimastest suurtest lahingutest Eesti pinnal on möödas üle 70 aasta ja nendest järele jäänud lõhkekehad muutuvad maapõues järjest ohtlikumaks. Kuigi igal aastal leitakse ja hävitatakse Eestis tuhandeid lõhkekehasid, siis ometi demineerijate tööle lõppu veel ei paista. Eelmisel aastal said Lõuna-Eesti pommigrupi demineerijad 323 väljakutset, neist 242 olid seotud sõjaaegse lahingumoonaga. Kõige rohkem väljakutseid lahingumoona kahjutuks tegemiseks oli Tartumaale, kust saadi kokku 81 väljakutset. Valgamaalt laekus 70, Võrumaalt 44, Jõgevamaalt 24, Põlvamaalt 17 ja Viljandimaalt 6 väljakutset. Kokku hävitati 2018. aastal Lõuna-Eestis 541 lõhkekeha ja üle 11 000 padruni. Selgi aastal on demineerijad käinud juba 67 väljakutsel ja hävitatud on 97 lõhkekeha, millest enamus (67) sõjaaegsed mürsud. Kahjutuks on tehtud veel üle 100 padruni.