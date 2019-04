Tõrva sai uue abivallavanema

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann selgitas, et haridus-, noorsootöö-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna lähiaja suurimad väljakutsed on pikemate arenguplaanide välja töötamine. «Samuti on lähiajal suureks väljakutseks inimeste kaasamine ja kogukondlike lepete sõlmimine, kuidas neid valdkondi tulevikus korraldada,» lausus Ruusmann.

Kuna Agan on varem tegelenud arendustegevustega, vedades eest näiteks Tõrva valla arengukava koostamist, siis usub vallavanem, et tegu on tugeva ja võimeka töötajaga antud ametikohale.

Uus abivallavanem ütles, et pakkumise üle mõtles ta päris pikalt, sest tegu on väga vastutusrikka ja keerulise ametikohaga. «Abivallavanem on küll ilus tiitel, aga ma ei ole mees, kes tiitleid taga ajaks. Uut töökohta võtan kui osakondade juhtimist,» sõnas ta.

Kuna Agan on hariduselt majandusalase taustaga ning tegelenud pikalt ettevõtlusega, siis loodab Ruusmann, et uus abivallavanem toob nii noorsootöösse, haridusvõrku kui ka kultuuriellu rohkem ettevõtlikku vaadet.

Agan ise usub, et tänu majandusalasele taustale baseeruvad tema tehtud otsused loogilistel arutelukäikudel. Esmajoones plaanib ta tegeleda personaliküsimustega, et leida kõigile vabadele ametikohtadele uued töötajad ning tagada stabiilsus.