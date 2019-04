Tõrva abivallavanem vahetatakse välja

Kõnealuse positsiooni vastutusalasse jäävad nii kultuur, sotsiaalvaldkond, haridus kui sport. Volikogus küsis sotsiaaldemokraat Karl Kirt, kas otsusest järeldub, et Laul ei saanud oma tööga hakkama. Ruusmanni sõnul see nii pole, vaid eesmärk on vallavalitsuse töö parem korraldamine. «Ühinemise järel olid meil ühed kiiremad asjad, mis puudutasid igapäevatöö käigus hoidmist. Nüüd peame jõudma järgmisesse faasi, mis puudutab pikemat planeerimist. Ma arvan, et meil kõigil peab olema riigimehelikkust, tarkust ja oidu muudatusi teha, kui on eesmärgid vaja täita.»