Endine Krabi kooli juht sai õiguse ka teises kohtuastmes

Tartu maakohtu Võru kohtumajas 15. jaanuaril kuulutatud otsuses asus kohus seisukohale, et üheski episoodis ei saa ütluste alusel tuvastada ei Sprenki süüstava versiooni paikapidavust ega ka jõuda järeldusele, et Sprenk talle etteheidetavat tegu toime ei pannud. Seetõttu lähtus kohus seadusesättest, mille järgi tõlgendatakse kriminaalmenetluses kõrvaldamata kahtlus süüdistatava kasuks. Tekkinud kahtlus ei võimaldanud niisuguses olukorras teha ühtegi muud kui õigeksmõistvat otsust.

Tartu ringkonnakohus otsustas, et maakohus hindas tõendeid vastavuses menetlusõiguses sätestatud põhimõtetega ning põhjendas asjakohaselt, millistel põhjustel tõendikogum ei kinnita tõsikindlalt süüdistatava Ale Sprenki süüd. Ringkonnakohtu hinnangul ei sisaldunud apellatsioonis niivõrd kaalukaid argumente, mis veenvalt kummutaksid maakohtu sisukohaseid ning tõenditele tuginevaid järeldusi. Apellatsioonikohtul jäi seetõttu üle vaid nõustuda maakohtu otsustusega.

„Kohtuotsusest nähtuvalt uuris ja analüüsis maakohus kõiki asjas kogutud tõendeid ning asus lõpptulemusena seisukohale, et kõigis süüdistuses esitatud episoodides esinevad kahtlused, mida kohtumenetlus ei kõrvaldanud. Teatavasti aga tuleb kõrvaldamata kahtlused tõlgendada süüdistatava kasuks,“ seisab ringkonnakohtu otsuses.

Ringkonnakohus veendus, et maakohus on hinnanud kõigi kohtule esitatud tõendite usaldusväärsust ja põhjendanud, millistel asjaoludel on süüdistatavat süüstavad tõendid kas ebapiisavad või vastuolulised.