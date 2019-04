Salapärane suits levib üle Eesti

"Tulin just Patkülast, seal on tugev suitsulõhn üleval: võiks öelda, et isegi kärsahais," rääkis toimetuse poole pöördunud mees. "Siis jõudsin Tõrva linna: siin sama lugu."

Ka Valgas on tunda seda kärsahaisu üsna tugevalt ning "udu" näha, nagu üks lugeja kommenteeris.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik tunnistas, et amet on olukorraga kursis.

"Päästjad on saanud piiriäärsetest piirkondadest mitmeid väljakutseid seal leviva suitsu kohta. Seni suitsu või udu allikat leitud ei ole. Praegu planeeritakse paluda abi politsei- ja piirivalveametilt, et nende lennuk alalt ülelennu teeks ja olukorda selgitada aitaks," ütles Kiik veidi pärast kella 14.

Kella 15.10 paiku täpsustas ta, et nähtus on levinud oluliselt kaugemale Valgamaast. "Väljakutseid on tulnud nii Võru-, Viljandi- kui Pärnumaalt ja isegi Raplamaalt. PPA lennuk lendab varsti aladelt üle ja loodame siis rohkem selgust saada."

Päästeamet ütles ametlikus teates, et täna keskpäevast alates on tulnud häirekeskusesse mitmeid kõnesid inimestelt põhiliselt Lõuna- ja Kesk-Eestist, kes näevad õhus sinist vinet ning tunnevad suitsuhaisu, kuid selle päritolu on teadmata.Päästeamet on reageerinud kõikidele väljakutsetele, kuid ühtegi tulekahju suitsuvine allikana tuvastatud ei ole.

Olukorda ei suutnud selgust tuua ka ilmateenistuse valvesünoptik. "Suhtlesime sel teemal just ka ise päästeteenistusega, aga midagi konkreetset öelda on raske. Tõenäoliselt kuskil ikka midagi põleb. Aga kus, on raske öelda. Võib-olla Venemaal, aga ka see pole kaugeltki kindel. Põhjust nii oletada annab aga teatav hägu satelliidipildil Venemaa kohal ja see, et puhub idakaare tuul. Aga see kõik on vaid spekulatsioon."

Päästeameti vastutava korrapidaja Toomas Kääparini sõnul on päästeamet võtnud ühendust VF Pihkva oblasti päästjatega, et täpsustada sealseid olusid tulekahjude kohta, mille suits võiks Eestisse kanduda. Kuid Pihkva oblastis ei ole hetkel samuti ühtegi aktiivset põlengut.

Võimalust, et nähtus võib olla põhjustatud Sahara kõrbest meie kohale jõudnud tolmust, pidas sünoptik veelgi vähetõenäolisemaks. "Sealt pärinev tolm oli küll siiapoole teel, aga satelliidipilt näitab, et see hajus hommikul piki Norra rannikut Islandi suunas. Pealegi on vähetõenäoline, et tolmuga kaasneks kärsahais."