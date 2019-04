Contra seadis kokku võrukeelse luuleraamatu

«Ma kai, et olõ veidükese võru keelen kah luulõtuisi kirutanu, tull’ vällä, et väega pall’u ei olõki,» seletas kirjamees Uma Lehele. «Kõik arvasõ, et ma päämidselt võru keelen kirutagi, selle et ma rohkemb kõnõlõ võru keeli, a mul om tuu lõhestumine, et kiräkiil om kirä kiil ja võru kiil om kõnõlõmise kiil. A niipall’u näid oll’, et parasjagu üts raamat kokku saia. Ja om illus üts puhas võrukiilne luulõkogu tetä.»