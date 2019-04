Lahked saunaomanikud avavad uksed

Oodatud on nii peresaunade, külasaunade kui ka turismitalude saunade pakkumised. Omanikult oodatakse soovi ja tahtmist sel päeval külalistega oma pere saunatavasid jagada.

Päeva võib alustada talgutega, milleks iga saunaomanik saab välja pakkuda lisakäsi vajavaid töid. Samal ajal köeb saun ja külalised saavad vaadata, kuidas käib kütmine ning kuidas saun hästi köetud saaks. Leilitama peaks kindlasti koos külalistega minema ka keegi pererahvast, et kõnelda ja näidata, mismoodi leili visatakse ja kuidas käib vihtlemine-pesemine.

Seal kandis on põline tava, et saunaskäiku küsijale ei keelata, kui saun köetud on.