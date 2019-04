Teatejooksu algatajad kutsuvad koole liikumispäevale

«Võimalik on tunde värskes õhus läbi viia või sisustada vahetunde mänguliste ja tantsuliste tegevustega. Kutsume koole ka ise välja pakkuma nutikaid viise, kuidas laste aktiivsust suurendada,» ütles algatuse eestvedaja Erik Pallase.

Tema sõnul on hea mõte kutsuda kooli spordiklubide treenereid ja sportlasi rääkima oma alast ja innustama lapsi trennidega liituma. «Sellistest kohtumistest võib alguse saada uute laste huvi sportimise vastu. Kui antakse võimalus proovida eri trenne, leiab lõpuks iga laps endale sobiva spordiala.»

Algatusega on juba liitunud Tartu koolid ning päeva kulminatsioon Tartus on 5.–9. klasside osavõtt heategevuslikust teatejooksust Raekoja platsil. Samal ajal antakse jooksustart veel 26 linnas ja alevis, sealhulgas Otepääl, Põlvas, Tõrvas, Valgas ja Võrus. Üritusest võtab osa ühtekokku umbes 12 000 koolinoort. Eesmärk on propageerida tervislikke eluviise ja liikumisharjumusi ning nakatada lapsi liikumisrõõmuga.