Vaesus lööb hinge ehk Kuidas maal ellu jääda

Kui külmkapp on tühi, siis on tühi. Hea, kui enne kuu lõppu kapist veel üldse midagi leiab.

Kui sissetulek on 320 eurot, siis imestust jagub, kuidas eluvaim veel sees on, tõdeb Põlvamaa pensionär Anti. «Vaesus on see, kui isegi hiir on tühjas külmkapis otsad andnud. Nali naljaks, aga elu on ikka läbi küll,» kurdab ta.