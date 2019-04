Inara Luigas vahetas poliitika pelmeenide vastu

«Elu läheb edasi, aga kui millessegi väga kinni jääda, ei saa uusi uksi enam lahti. Kui oled ühe sammu teinud, siis vaata, kus on avatud aknad või uksed ning astu rahulikult ja rõõmsalt edasi. Küll midagi tuleb,» sõnastab Inara Luigas oma elu juhtmõtte. Tema kirevas elukangas on taas kord kätte jõudnud koht, kus mustrisse ilmub uus motiiv.

Istume Mikitamäel Luigase peatselt avatavas Inara Vanavalgõ kohvitarõ nime kandvas kohvikus, mille külast läbisõitja leiab üles akendele ritta seatud valgete kohvikannude järgi. See on Mikitamäe 1924. aastal valminud kooli-, nõukogudeaegne rahvamaja, mis pärast aastaid tühjalt seismist on nüüd Luigase pere ja sõprade abil juba poolenisti üles löödud.