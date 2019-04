Keskväljakud täituvad tantsijatega

Valga keskväljakule oodatakse sel puhul kõiki ühiselt tantsima. Eesti laulu ja tantsu juubeliaastal tantsitakse Kihnu pärimustantsu «Terve vald», mis on «Tuljaku» eelkäija.

1982. aastast tähistatakse 29. aprillil üle maailma rahvusvahelist tantsupäeva. See aitab märku anda, et tantsukogemus on omaette väärtus ja selle kunstialaga alustada ei ole kunagi hilja.