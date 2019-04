Päästjad aitasid vanamemme suitsuga täitunud majast välja

Selgus, et köögis kõrbesid pannil kartulid. Ruumides puudus kahjuks suitsuandur. Veel selgus, et häirekeskusesse helistas naine ise, kuid ei osanud oma aadressi ütelda.

Päästjad juhivad tähelepanu, et kriitilises olukorras võib hirmunud inimesel ununeda nii hädaabinumber kui koduaadress. See on kasulik endale enne üles kirjutada ja nähtavale kohale panna. Eriti palume seda nõuannet järgida eakatel inimestel või aidata neil seda teha lähedastel. Ka lapsevanematel tasub oma lastele kodu aadressi aeg ajalt meelde tuletada ja vajadusel õpetada neid abi kohale juhatama.