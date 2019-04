Kui mõnel pool uued märgid piirkiirust vähendavad, siis Valga piiril on nüüd varasema 70 märgi asemel lubatud kiiruseks 80 kilomeetrit tunnis.

Valga–Tartu maanteel liiklejatele on silma jäänud uued liiklusmärgid, mis kohati lubavad varasema 90 asemel sõita kiirusega 80 kilomeetrit tunnis. See on osa liiklusõnnetuste riski vähendamise kavast.